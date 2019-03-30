Ozan Tufan: İspanya'da oynamak isterim

Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte yeniden kendini bulduğunu ifade eden Ozan Tufan, sık sık gündem olan dövmeleri hakkında da konuştu.

İşte Ozan'ın sorulara verdiği yanıtlar:

Aytemiz Alanyaspor'da kendini buldun mu?

Alanya'da kendimi buldum. Bir futbolcu maç oynadığı zaman iyi yerlere gelir. Sergen Hoca ile birlikte kendimi bulduğumu düşünüyorum.

Kendine güveniyor musun?

Kesinlikle evet. Sahada artık kendime daha çok güveniyorum ve kendimi özgür hissediyorum.

Kariyerinde geçirdiğin bu zorlu süreci Sergen Hoca ile nasıl atlattın?

Sergen Hoca ile saha dışında bunları konuşarak problemleri çözdük. Sergen Hoca'nın bu konuda büyük destekleri oldu ve yeniden kendimi bulmama yardım etti.

Sergen Yalçın ile çalışmak nasıl bir duygu?

Sergen Hoca çok komik ve pozitif bir insan. Her gördüğümde tebessüm ediyor. Ben de onu görünce idman şevkim artıyor. Beni de takıma aldı ve ona olan borcumu ödemek istiyorum.

Kendini 6 numarada mı yoksa 8 numarada mı rahat hissediyorsun?

Kendimi ne defansif, ne de ofansif olarak görüyorum. Box to box oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Bu devirde hem ofansif, hem de defansif oynamak gerekiyor.

Genç yaşta Milli Takım'da oynamanın ne gibi avantajı ve dezavantajı var?

Genç yaşta Milli Takım forması giymeye başladım. Üst klasmandaki futbolcularla aynı yerde oynuyorsunuz. Kulübünüze geri dönünce daha özgüvenli oynuyorsunuz.

Avrupa'da hangi ligde oynamayı isterdin?

İspanya.

Dövmelerinin anlamı ne?

Kolumda annemin dövmesi var. Bir keresinde onu ağlatmıştım, onun için göz damlası var. Bir tane de kanat var. Hiçbir anlamı yok. Biri hırs, biri azim... Futbola yansıtamadığım şeyleri böyle yaptırdım. Bir tane yaptırınca gerisi geldi.