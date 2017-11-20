Ozan Tufan İspanyolca öğreniyor

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ozan Tufan takımın 7 dil bilen tercümanı Deniz Sarıtaç’tan İspanyolca dersleri almaya başladı.

DAHA İYİ İLETİŞİM KURMAK İSTİYOR

Kendi isteğiyle çalışmalara başlayan futbolcunun amacı takımdaki İspanyol ve Portekizli futbolcularla antrenman ve maçlarda daha iyi iletişim kurabilmek. Derslere başladığını instagram hesabından bir fotoğrafla duyuran Ozan’a ilk tebrik ise takım arkadaşı Martin Skrtel’den geldi.

Slovak stoper arkadaşına “Evet Ozi” diye mesaj atarken, Ozan da tecrübeli futbolcuya teşekkür etti.