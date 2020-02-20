Ozan Tufan: Kadıköy'de serüven devam edecek

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray maçı öncesi yemek organizasyonunda bir araya geldi.

FB TV'ye konuşan sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan, derbiyi kazanacaklarını söyledi.

"DERBİYE KONSANTRE OLDUK"

Tufan, “Geleneksel derbi önceleri yemeklerimiz olur. Birliktelik, takımdaşlık göstergesidir. Daha çok samimiyetin iyi olduğu ortamdır. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu önemli maç öncesi bu toplanma, hem taraftarlarımıza hem camiamıza iyi bir göstergedir. Taraftarlarımızdan bizi desteklemeye gelmelerini rica ediyorum ve bizi desteklemeye gelecek olan taraftarlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah Kadıköy’de güzel bir galibiyet alacağız. Önümüzdeki ışıklı o güzel yola daha iyi gideceğiz. Bu maça arkadaşlarımızla birlikte konsantreyiz.” dedi.

"İLK DEFA OYNAYACAK ARKADAŞLARA GEREKLİ DUYGUYU AŞILADIK"

Orta saha oyuncusu “Derbiye yeni çıkacak arkadaşlarımız var, daha önce o duyguyu yaşamış arkadaşlarımız var. İlk yaşayacak olanlara o duyguyu aşıladık, gerekli konuşmaları yaptık ve maça kadar da gerekli konuşmalarımız devam edecektir. Hem taktiksel hem sözlü olarak her şeyi antrenmanlarda yapıyoruz. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Sadece Galatasaray maçına konsantreyiz. Bu maçı kazanmak için neler yapabileceğimize çalışıyoruz. Rakibin zaaflarına çalışıyoruz. Bu maçta elimizden gelenin fazlasını göstereceğiz. Zaten derbi konsantresi ayrıdır. Sadece Kadıköy’de bir maç oynuyoruz. Bütün arkadaşlarımla birlikte daha önce Başakşehir, Beşiktaş maçlarında olduğu gibi, aynı maça çıkar gibi en iyi şekilde puanımızı almayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

"KADIKÖY'DE GELENEK SÜRECEK"

Kadıköy’de geleneğin süreceğinin de altını çizen Ozan Tufan, “Bizim yıllardır yemeklerimiz geleneksel, Kadıköy’de oynanan maçlar geleneksel… Değişmeyen şeyler var, bunu herkes biliyor. İnşallah pazar günü de bazı şeyler değişmeyecek, aynı kalacak. Serüven devam edecek. Bizim en önemli gücümüz, silahımız taraftarımızdır. Bizi desteklemeye gelirlerse, en iyi şekilde desteklerini gösterirlerse bu takımın yapamayacağı hiçbir şey yoktur daha önce de yaptığı gibi. Tabii ki hatalarımız oluyor. Önemli olan oralara takılı kalmayıp kendimizi en iyi şekilde düzeltip maça en iyi şekilde hazırlanmamızdır. Bunun meyvesini burada yiyip maçta vereceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.