Ozan Tufan: Kadroda dışı kaldığımda telefonlarım çalmadı

A Milli Takımımızın Arnavutluk ile karşılaşacağı maç öncesi ay-yıldızlı takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş ve genç orta saha oyuncusu Ozan Tufan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sezonki performansının artmasıyla ilgili konuşan Ozan, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa maçı bizim için anahtar maç ama öncesinde Arnavutluk maçı daha kritik. Ona konsantre olacağız, taraftarlarımız da gereken desteği verecektir, biz de milli ruhu sahaya yansıtacağımızın garantisini veriyoruz.

"HAYATIMI DÜZENLEDİM, FUTBOLA ODAKLANDIM"

Geçmişle ilgili problemler, sorunlar vardı, onları mental olarak kafamda düzenledim. Hayatımı düzenledim, yeniledim, futbola yüzde 100 odaklandım. En güçlü şekilde antrenmanlarda, sahada kendimi hazır ettim, kadro dışıyken de bunu yaptım. Pes edebilirdim, bırakabilirdim, bunun yerine daha çok çalışmayı ve hırs yapmayı tercih ettim. Bu sayede geri döndüm.





"TELEFONLARIM ÇALMIYORDU"

Emre ağabeyin emeği üzerimde var. Futbol hayatıma Bursaspor'da başladığımda, ilk milli takıma geldiğimde Emre ağabeyin katkısı var. Ben her şeyi kendim yaptım, kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu, telefonlarım çalmıyordu, kimse aramıyordu. Ama başka bir şey olduğunda herkes arıyordu. Benim en büyük destekçim ailemdir, daha sonra Fenerbahçe olarak gelir. Emre ağabey şu anda benimle çok ilgileniyor, sağolsun."