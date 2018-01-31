Ozan Tufan kalıyor

Fenerbahçe yönetiminin menajer Ahmet Bulut ve Ozan Tufan ile yaptığı görüşme sonrasında, milli oyuncu takımda kaldı. Genç oyuncuya ciddi tekliflerin olmaması üzerine alınan kararın ardından affedilmesi de bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER YAPMAYACAK

Aykut Kocaman'ın Trabzonspor maçından sonra söylediği "stoper eksiğimiz var" şeklindeki sözlerinin anlık bir refleks olduğu ve takımın sakatlık durumuna vurgu yapmak istediği belirtildi.

Yönetimin kesinlikle bir stoper transferi yapmayacağı ve ara transferi futbolcu almadan ya da kiralamadan geçireceği aktarıldı.