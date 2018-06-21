1 Galatasaray'ın kombinelerden kazandığı para 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'da kombineler satışa çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ilgili yükseltti.

2 Ozan Tufan La Liga'ya gidiyor Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan, İspanyol ekibi Girona'ya transfer olacak.

3 Takla atarak taç atışı kullanan kadın futbolcu İranlı futbolcu Milad Mohammadi'nin İspanya maçındaki başarısız taç atışı, akıllara bu atışı daha önce yapabilen futbolcuları getirdi.

4 Ali Koç'a küfreden Yetkiner kovuldu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde görevine son verdiği Müjdat Yetkiner'in Ali Koç'a küfrettiği ve bu yüzden kulüpten gönderildiği ifade edildi.

5 Rodrigues G.Saray'da kalmak istiyor Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler alan Rodrigues, sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığını söyledi.

6 İspanya, İran'ı zorlanarak yendi İspanya, Dünya Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında İran'ı zorlandığı mücadelede 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı.

7 Galatasaray Milik'i transfer ediyor Galatasaray Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda kulübü Napoli ile prensipte anlaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

8 Uruguay ikinci maçını da kazandı Uruguay, Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti ve bir üst adını yazdırdı. Bu sonucun ardından 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıkmayı garantiledi.

9 Beşiktaş, Serkan Reçber'i resmen açıkladı Beşiktaş Kulübü, Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini duyurdu.