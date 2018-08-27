Ozan Tufan PAF takıma yollandı

Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenildiği Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti ve puanını 9'a çıkardı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde usulsüzlük yaptığını iddia edenler hakkında çok sert konuştu.

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Bir zamanlar Hasan Ali: Ülkedeki en iyi sol bek benim

Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim olan Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor'da oynarken ülkedeki en iyi sol bek olduğunu iddia etmişti.