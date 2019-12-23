Ozan Tufan performansıyla alkış topladı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, ortaya koyduğu futbolla izleyenleri mest etti.

YETKİLİLER ÇOK BEĞENDİ

Attığı jeneriklik golün yanı sıra maç boyunca takımı yönlendiren isim olan 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz scout ekiplerinden de tam not aldı.

Leicester City ve Crystal Palace yetkililerinin derbiyi tribünden takip ettiği ve Ozan'ı çok beğendikleri öğrenildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ozan'ın kariyerine nerede sürdüreceği merak konusu.

Öte yandan Tottenham ve bir İspanyol takımının da Vedat Muriç için Kadıköy'e geldikleri belirtildi.