Ozan Tufan, Pogba benzetmelerine cevap verdi

Beşiktaş derbisinde attığı müthiş golle yeniden gündeme gelen Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin YouTube kanalınde Twitter'dan gelen yorumları okudu.

Gösterdiği performansla sarı-lacivertli ekipte kaptanlığa kadar yükselen 24 yaşındaki futbolcu, Pogba'ya benzetilmesini değerlendirdi ve çalışarak o seviyelere çıkabileceğini ifade etti.

Twitter'dan gelen yorumlar ve Ozan Tufan'ın cevapları şöyle:

Yorum: "Ozan Tufan'ın yeni stili."

Ozan Tufan: "Klasik Pogba benzetmesi. Pogba dünya klasında bir oyuncu olduğu için, benden üstün yetenekleri ve becerisi olduğunu düşünüyorum. Ancak çalışarak bunu elde edebileceğimi biliyoruz. O yüzden güzel benzetme olmuş."

Yorum: "Bazı Ozan Tufan fotoğrafları"

Ozan Tufan: "Pogba görüyor mu, duyuyor mu bunları acaba? haberi var mı? İnşallah o da görüyordur."

Yorum: Pogba'yı nasip etmeyen Allah, ondan daha iyisi Ozan Tufan'ı nasip etti. Şükürler olsun.

Ozan Tufan: Bu fotoğrafı seviyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun.