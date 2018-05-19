Teknik Direktör Aykut Kocaman'la bir türlü yıldızı barışmayan ve sezonun ikinci yarısı hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı bulamayan Ozan Tufan sakatlandı.
YENİ SEZONUN BAŞINA YETİŞECEK
Antrenmanda sağ ayak yan bağı yırtılan 23 yaşındaki futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ozan'ın yeni sezonun başına anca yetişebileceği öğrenilirken satılma olasılığının da sıfıra düştüğü öğrenildi.
KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Teknik Direktör Aykut Kocaman, sezonun ikinci yarısı için takımın kamp kadrosuna Robin Van Persie ve Ozan Tufan'ı dahil etmemişti.
Bu sezon sadece 14 karşılaşmada forma giyen Ozan Tufan 3 gol ve 1 asistle oynadı.