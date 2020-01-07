Ozan Tufan: Şampiyonluk için kenetlendik

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Antalya'daki devre arası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yüksek form grafiği hakkında konuşan Ozan, "Önemli olan benim kendime inancımdı. Bana inananları mahcup etmedim. Daha iyi olacağımın garantisini veriyorum. Performansımı yükselterek Fenerbahçe'ye daha çok katkıda bulunacağım." dedi.

"HEDEF 29. ŞAMPİYONLUK"

Sözleşmesiyle ilgili detayları da veren 24 yaşındaki futbolcu, "Gerçekçi olmak gerekirse devre arasında değil, sezon sonunda sözleşmem bitiyordu. Devre arasında istediğim kulüple imzalayabiliyordum. Aklımda böyle bir şey yoktu. Öncelikle Fenerbahçe'ye borcum vardı. Bana verilen kaptanlık vardı. Burada verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapıp, 29. şampiyonluğa kavuşmak önceliğim. Başkana da söz vermiştim. Asıl görevim bunları yerine getirmek. Sözleşmeyi imzaladık. Sonrasını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Önceliğim Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında iddialı olduklarını dile getiren Ozan Tufan, "2. yarı için, 29. şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız. İlk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Kendi öz eleştirimizi yaptık. 2. yarıya daha farklı başlayıp zaten taraftar arkada olduğu sürece bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğimize inanıyoruz." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

ŞAMPİYONLUK SAYILARI TARTIŞILIYOR

Lig tarihinde 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, 1959 öncesi yerel liglerde kazanılan şampiyonlukların da sayılmasını istiyor. Sarı-lacivertli camia, mevcut durumda 19 değil 28 şampiyonluklarının olduğunu ve bu sezon 29. şampiyonluğu hedeflerdiklerini ifade ediyor.

TFF ise 1959 öncesinde oynanan liglerin bölgesel olduğunu ve tüm Türkiye'yi temsil etmediğini belirterek bu talebe olumsuz cevap verdi.