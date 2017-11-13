Ozan Tufan Sivas'a karşı sahada

Milli maçlar için verilen arada 8 futbolcusunu ülkelerinin kampına gönderen Fenerbahçe’de teknik ekip, bir yandan da bu oyuncuların performansını ve sağlık durumunu kontrol ediyor.

OZAN SİVAS MAÇINA YETİŞECEK

Türkiye’nin Romanya ile deplasmanda oynadığı özel maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Ozan Tufan’dan haber bekleyen sarı lacivertli ekip iyi haberi aldı. 22 yaşındaki futbolcunun çekilen MR’ı temiz çıktı. Milli futbolcu hem Arnavutluk maçında hem de kulübünün Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alabilecek.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahada en fazla kalan futbolcular listesinde Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter’in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Ozan sahada kaldığı 1116 dakikada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımına katkı verdi.

Milli oyuncu son oynanan Osmanlıspor maçında Giuliano ile gelen takımının tek golünün asistini yapmıştı. Ozan sahada kaldığı sürede 3 kez de sarı kart gördü. Milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe ve milli takım sağlık ekipleri temaslarını sürdürecek.