Ozan Tufan: Sorumlu biz değiliz, yukarıdakiler

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 1-1 berabre kaldığı maçın ardından Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

"NSAKALA KASTİ HAREKET YOK DEDİ"

Hakem kararlarına isyan eden Ozan, "Nsakala'nın konuşmasında şahit oldum, kendisi iyi arkadaşımdır Alanya'dan. Kasti hareket yok dedi, Jailson'un pozisyonunda da kasti bir hareket yok. Bir penaltı pozisyonu var, 3 cm. öne çıkan Altay var, nereden gördünüz, nereden incelediniz? Biz tüm takım arkadaşlarımızla el var diyoruz, VAR'a gidilmeyen bir pozisyon, maç durduruluyor. Biz şaşkınız, biz üzgünüz." dedi.

Ozan Tufan'ın bu sözlerinin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'un yayını kesildi ve Ozan Tufan yaklaşık 10 dakika sonra tekrar flaş röportaja geldi.

"YAŞANANLARI UNUTABİLİR MİYİZ BİLMİYORUM"

Çok etkileyen olaylar yaşadıklarını belirten milli oyuncu, "İçeriden arkadaşlarım yayının kesildiğini söyledi ve biz de tekrar çıkmak istediğimizi söyledik. Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum, arkadaşlarım hala içeride oturuyor ve nasıl böyle olduğunu konuşuyoruz. Şampiyonluk yarışında zor bir viraja girdik" ifadelerini kullandı.

90. dakikadaki tartışmalı penaltı pozisyonunu anlatan Ozan Tufan, "Mustafa Pektemek eline çarptığını ve penaltı olduğunu söyledi. Hakem, VAR'a bile bakmadı. Bunun sorumlusu biz değiliz, bunun sorumlusu yukarıdakiler. Artık bunu TFF inceleyecek, onlar bakacak" diye konuştu.