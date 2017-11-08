Ozan Tufan: Suçu bir kişiye yıkmak doğru değil

F.Bahçe'de Aykut Kocaman’ın ‘göreve devam’ kararı sonrasında gözler de oyunculara çevrildi.

Milli Takım kampında bulunan Ozan Tufan da F.Bahçe ve Kocaman’ın durumunu değerlendirirken hataların bireysel değil tüm takıma ait olduğunun altını çizdi.

BÜTÜN TAKIM SORUMLU

Tüm takımın sorumlu olduğunu da sözlerine ekleyen genç oyuncu, “Bir kişiye suçu yıkmak doğru değil. Bence bir sorumlu varsa bütün takım sorumludur. Ben de milli takımdan dönünce arkadaşlarıma katılınca takımın durumunu oturup konuşacağız.”

YENİ JENERASYON İYİ OLACAK

“Milli takımda hazırlık maçlarının bizim adımıza yeni jenerasyon adına iyi olacağını düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza hem teknik ekip olarak analiz edeceklerini düşünüyorum. Bize iyi şeyler katacaklarını düşünüyorum.Teknik ekip olarak iyi analiz edeceklerdir. İkisi de zor maç olacak.”