Ozan Tufan U21 derbisinde oynadı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan'ın kariyerinden çöküş devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Ozan, U21'de forma giydi.
U21 DERBİSİNDE SAHADA
Sarı-lacivertlilerde sezon öncesinde performansı beğenilmeyerek kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki oyuncu, U21 karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıktı.
Ozan Tufan karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Alper Uğuz'a bıraktı. Geçtiğimiz sezon da dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, kariyerinde 39 kez A Milli Takım forması giydi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte sportif direktör Damien Comolli de mücaeleyi takip edenler arasında yer aldı. Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik listede yer almamıştı.