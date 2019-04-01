Ozan Tufan: Yabancı kuralına sıcak bakmıyorum

Uzun süre yeşil sahalardan uzak kaldıktan sonra, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ozan, Türk oyunculara ve altyapıya daha fazla önem verilmesini söyledi.

9 MİLYON TL'YE OYNUYOR

Yabancı kuralı serbest olmadığı dönemde Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euroya transfer olan genç oyuncu, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1.5 milyon euro (9.365 milyon TL) net maaş alıyor.

TÜRK OYUNCULARIN PERFORMANSI DÜŞTÜ

FutbolArena'ya konuşan Ozan Tufan'ın açıklaması şu şekilde:

"Benim oynadığım dönemde yabancı kuralı vardı. Türk oyuncuların daha çok şans bulduğunu görüyorduk. Benim bir sürü başka takımlarda oynayan Türk arkadaşım var. Çoğu yabancı kuralının serbest olamasından sonra düşüşe geçti. Yabancı kuralına sıcak bakmıyorum ama forma orada asılı isteyen oynar. Ancak Türk futbolcuların alttan yetişebilmesi için ben de oralardan geldim, biraz daha Türk oyunculara önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuya biraz daha dikkat edilebilir."