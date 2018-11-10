Ozan Tufan'a bir kez daha af yolu

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istikrarı yakalayamayan Ozan Tufan, geçen sezon kadro dışı kalıp sonra affedilmişti. Cocu'nun gelişinden bir süre sonra tekrar kadro dışı bırakılan Ozan'a yine A takıma dönme fırsatı doğdu.

JAİLSON CEZALI, DİĞER İSİMLER SAKAT

Sezon başında alternatifli bir orta saha havuzu olan Fenerbahçe'de Jailson'un da ceza almasıyla rotasyon iyice daraldı.

Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gelen Tolga Ciğerci sakatlandı ve henüz forma giyemedi. Mehmet Ekici ve Mehmet Topal'ın ise sakatlıkları henüz tam olarak geçmiş değil. İki oyuncunun da bir süre daha forma giymesi zor görünüyor.

Bu isimlerin yanında Ankaragücü maçında ayağı kırılan Oğuz Kağan Güçtekin ile Galatasaray derbisinde Belhanda'ya tokat attığı için 8 maç ceza alan Jailson da Koeman'ın oynatamayacağı isimler arasında.

BİR KEZ DAHA AF

5 orta saha oyuncusunu kaybeden Fenerbahçe'de Elif Elmas dışında stoper olmasına karşın orta saha oynatılan Reyes ve Neustadter bulunuyor. Hollandalı Koeman'ın bu zor dönemde Ozan Tufan'ı affedeceği gelen bilgiler arasında.

Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası'nda 13 Aralık 2017'de oynanan maçta giymişti. Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.