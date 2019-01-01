Ozan Tufan'a bir talip daha çıktı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

OZAN VE LARİN

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Doğan, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Beşiktaş'tan Cyle Larin ile ilgilendiklerini belirterek "Ozan Tufan iyi ve beğendiğimiz bir futbolcu. Bu işin maddi boyutu da var. Erzurumspor olarak bütçemizi bozmamamız lazım. Beşiktaş'ın futbolcusu Cyle Larin'i de değerlendirebiliriz. Listemizde birçok futbolcu var" dedi.

3-4 TAKVİYE YAPACAĞIZ

Doğan, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapacaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: "Ara transfer döneminde takımımızdan ayrılacak futbolcular var. Ara transfer döneminde yeni transferlerimiz de olacak. 3 ya da 4 takviye yapmayı düşünüyoruz. Forvet ve defansa mutlaka transferimiz olacak. Birçok futbolcuyla görüşüyoruz. Birçok futbolcu ismi piyasada dolaşıyor. Bu isimler de bizde kalsın. Henüz kesinleşmiş bir transferimiz yok."