Ozan Tufan'a gelen teklifleri Comolli reddetti

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için iki Alman kulübünün sezon başında ciddi teklifler sunduğu ortaya çıktı.

Genç yıldızı ücretinin yarısını karşılamak şartıyla kiralamak isteyen kulüpler yönetimin kapısını çaldı.

TRANSFERE COMOLLİ ONAY VERMEDİ

Milliyet'te yer alan habere göre Ozan da parasının geri kalanında fedakârlık yapacağını bildirmesine rağmen sportif direktör Damien Comolli bu transfere onay vermedi.

KULÜP MALİ YÜKTEN KURTULAMADI

Genç oyuncudan bonservis parası alabileceğini belirterek kiralama formülüne karşı çıkan Fransız spor adamının bu hamlesi yüzünden hem kulüp ciddi bir mali yükten kurtulma şansını kaçırdı, hem de Ozan Tufan Avrupa’ya açılamadı.

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİNİ BEKLİYOR

Ligin ilk yarısını Dereağzı Tesisleri’nde geçirmek zorunda kalan Ozan sabırsızlıkla devre arası transfer dönemini bekliyor. Af kararı çıkmaması durumunda artık oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen genç oyuncu, bu çerçevede ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor.