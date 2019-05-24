Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı: Hatırlattı

Fenerbahçe çatısı altındaki tatsız günlerinin ardından sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da geçiren Ozan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde tekrar milli takıma girmeyi başardı.

"FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı ısrarla Alanyaspor'a isteyen Sergen Yalçın, futbolcuyu yeniden kazandı. Ozan'la ilgili verdiği demeçlerde "Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Yalçın, oyuncusunu A Milli Takım seviyesine çıkardı.

"HATIRLATTI"

Ozan Tufan yıllar sonra yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Başarılı futbolcu bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından Sergen Yalçın'la birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı ve altına "hatırlattı" notunu düştü.

Milli futbolcunun bu paylaşımının altına yüzlerce olumlu yorumlar yapıldı.