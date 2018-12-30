Ozan Tufan'ı isteyen Süper Lig takımları

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Aatıf ve Dirar yeniden kadroya döndü. Diğer kadro dışı futbolcular Volkan Demirel ve Ozan Tufan'a ise af çıkmadı.
ALANYASPOR'DAN SONRA ERZURUMSPOR
Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklif yaptıklarını açıklamıştı. Sarı-lacivertli ekibin kararını beklediklerini ifade eden Yalçın, Ozan'ı yeniden eski günlerine döndüreceğini belirtmişti.
Sergen'den sonra Mehmet Özdilek de Ozan'ın peşinde. Erzurumspor'un deneyimli hocası Özdilek, sarı-lacivertli ekibin Ozan'ı affetmemesi durumunda transfer etmek istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek oyuncu ile ilgili son kararı önümüzdeki hafta açıklayacak. Bu sezon F.Bahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan U21 takımıyla iki maça çıktı.