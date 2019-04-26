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Ozan Tufan'ı yeniden kadroya alınacak

Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakıldıktan sonra Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan'ı, önümüzdeki sezon kamp kadrosuna dahil edecek.

Ozan Tufan'ı yeniden kadroya alınacak
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve sonrasında devre arası Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan ile ilgili yeni bir karar verildi.

F.BAHÇE YENİDEN KADRODA DÜŞÜNÜYOR

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la ilgili yeni bir karar daha alındı. Alanyaspor'a kiralanan ve burada Sergen Yalçın'la form tutan genç futbolcunun gelecek sezon yapılanmasında kadroda düşünüldüğü öğrenildi.

SEZON BAŞI KAMPINA KATILACAK

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor teknik heyetinden Ozan Tufan hakkında sık sık bilgi alıyor. Gerek idmanlarda gerek maçlarda gösterdiği performansla yeniden göze giren Ozan'ın gelecek sezon öncesi Fenerbahçe'de kampa katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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