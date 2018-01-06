Ozan Tufan'ın '8 milyon euro' şaşkınlığı

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı ve kulüp bulmasını istediği Ozan Tufan, bir şok daha yaşadı.

Sarı-lacivertli yönetim futbolcudan 8 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti. Kadro dışı kaldıktan sonra kulüp arayışlarına başlayan genç futbolcu, yönetimden istenen bonservis bedelini sordu.

7 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Sarı-lacivertliler 7 milyon euroya Bursaspor’dan aldıkları Ozan için 8 milyon euro talep ettiklerini ifade etti. 22 yaşındaki yıldızın görüşeceği kulüplere bu miktarı iletmesi istendi.

KİMSE BENİM İÇİN 8 MİLYON EURO VERMEZ

8 milyon euronun altında bir teklifin kabul edilmeyeceği belirtildi. Genç futbolcu ise bu durum karşısında şaşkınlık yaşadı.

İlk yarının ortalarından itibaren oynamadığını ve kadro dışı olduğunu belirtip bu kadar yüksek miktarda bir bonservis bedeli getirmenin zorluğundan bahsetti.

Sezon başındaki Avrupa macerası başarısız olan Ozan burada yaptığı görüşmelerde netice almaya çok yaklaşmıştı.

İspanya’da bir takım ile anlaşan ancak transferi son anda gerçekleşmeyen futbolcu bu gelişmenin adından menajeri Ahmet Bulut ile yollarını ayırdı.

Şu an resmi bir menajeri olmayan futbolcu, bu nedenle kulüp ararken de ayrıca zorlanıyor.