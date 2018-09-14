Ozan Tufan'ın Beşiktaş hayali

Fenerbahçe'de yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen Ozan Tufan ağzındaki baklayı çıkardı.

MENAJERİ, BEŞİKTAŞ'I İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sportif Direktör Damien Comolli'nin görüştüğü 23 yaşındaki orta saha oyuncunun menajeri Fali Ramadani'nin, "Ozan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek istemiyor. O, Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor. Bize bonservisini verin" dediği öğrenildi.

ALİ KOÇ TEKLİFİ DOĞRULADI

"Camiaya sesleniş" adlı programda Beşiktaş'ın sezon başında Ozan'ı istediğini itiraf eden Başkan Ali Koç, takas için önerilen futbolcuyu beğenmedikleri için transferin gerçekleşmediğini söylemişti.