Ensonhaber.com'a dön

Ozan Tufan'ın Beşiktaş hayali

Ozan Tufan'ın menajeri Fali Ramadani, 23 yaşındaki futbolcunun ocak ayında Beşiktaş transfer olmak istediğini söyledi.

Ozan Tufan'ın Beşiktaş hayali
Yorum Yap

Fenerbahçe'de yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen Ozan Tufan ağzındaki baklayı çıkardı.

MENAJERİ, BEŞİKTAŞ'I İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sportif Direktör Damien Comolli'nin görüştüğü 23 yaşındaki orta saha oyuncunun menajeri Fali Ramadani'nin, "Ozan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek istemiyor. O, Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor. Bize bonservisini verin" dediği öğrenildi.

ALİ KOÇ TEKLİFİ DOĞRULADI

"Camiaya sesleniş" adlı programda Beşiktaş'ın sezon başında Ozan'ı istediğini itiraf eden Başkan Ali Koç, takas için önerilen futbolcuyu beğenmedikleri için transferin gerçekleşmediğini söylemişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM