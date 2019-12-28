Ozan Tufan'ın çıkış opsiyonu

Fenerbahçe bir süredir yeni kontrat üzerinde görüştüğü Ozan Tufan'ı kadroda tutmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 senelik sözleşmeye imza attı. Gösterdiği müthiş performansın karşılığını alan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 20 milyon euroluk çıkış maddesi var.

Başta İngiliz takımları olmak üzere birçok Avrupa ekibinin gözlemcileri tarafından takip edilen Ozan'ı bedeva kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, oyuncuya 4 yıllık imza attırırken, serbest kalma bedelini de belirledi.

Milli futbolcuyu transfer etmek isteyen takımın 20 milyon euro ödemesi gerekecek. Serbest kalma bedeli Türkiye içinde geçerli olmayacak.

Öte yandan Fenerbahçeli bazı taraftarlar bu rakamı az buluyor. Özellikle Ozan'ın EURO 2020'de başarılı performans göstermesi durumunda çok daha iyi paralara satılabileceğine dikkat çeken sarı-lacivertli futbolseverler, çıkış maddesi olmasını eleştirdi.

"BU FORMAYI UZUN YILLAR TAŞIYACAĞIM"

Fenerbahçe'yle sözleşme uzatan Ozan Tufan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Sarı lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmemin 5. yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe'm ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok.

Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışından hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım. Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum.

Emre Abi'nin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme süresinde emeği geçen başta Başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel, kaptınımız Emre Belözoğlu ve menajerlik şirketim Lian Sports'a teşekkür ederim."