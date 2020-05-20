Ozan Tufan'ın fazla kiloları tepki çekti

Kulüpte rastlanan koronavirüs vakalarının ardından bir süre çalışmalarına ara veren Fenerbahçe'de, ikinci testlerin negatif gelmesi üzerine sarı-lacivertliler bugün idmanlara devam ettiler.
OZAN'IN KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan yapılan çalışmalar sırasında çekilen karelerin Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanması üzerine, sarı-lacivertlilerde zaman zaman aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan'ın yine kilo aldığı gözlendi.
Daha önce gelen eleştiriler üzerine zayıflayan 25 yaşındaki futbolcunun yeni halini gören Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler.
Ozan Tufan hakkında Twitter'da yapılan eleştirilerden bazıları şu şekilde: