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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez çalıştı

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Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

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Mustafa Cengiz taburcu oldu

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Ali Koç: 3 ayrı teknik adam ile görüşüyoruz

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Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var

1 Ozan Tufan'ın fazla kiloları tepki çekti Zaman zaman Fenerbahçe'de aldığı kilolarla dikkat çeken Ozan Tufan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada da kilo aldığı görüldü.

2 Şenol Güneş maçların başlatılmasını istemiyor Şenol Güneş'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Atilla Gökçe, 67 yaşındaki teknik adamın liglerin başlatılmasına karşı olduğunu söyledi.

3 Hasan Şaş, kendisine atılan mesajları yayınladı Galatasaray'da ayrıldıktan sonra futbolcuların kendisine attığı mesajları yayınlayan Hasan Şaş, fotoğrafın altına "Futbolcularla arası bozuktu diyenlere cevabımdır" notunu düştü.

4 Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcular Süper Lig'de 3 büyük takımın formasını giyen ve yurt dışına satılan en pahalı futbolcuları sizler için derledik...

5 Gökhan Töre, Beşiktaş'a dönüyor Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilen dönemde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gökhan Töre'yi kadroda görmek istediği öğrenildi.

6 Emre Belözoğlu, ekibini kuruyor Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber'i ekibine dahil etmek istiyor.

7 Mert Hakan: Galatasaray'ı seçtim Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim" diyerek, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

8 Beşiktaş, N'Sakala ile anlaştı Beşiktaş'ın, bir süredir transfer listesinde olduğu bilinen Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile her konuda el sıkıştığı öğrenildi.

9 Soygunda Salah maskesi taktılar Liverpool forması giyen Salah'ın ülkesi Mısır'da, ilginç bir olay yaşandı. Kahire'de soygun yapan bir hırsızlık çetesi, soygun sırasında yıldız futbolcunun maskesini kullandı.