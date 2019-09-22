Ozan Tufan'ın performansı alkış aldı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalarak devre arasında Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın da büyük katkısıyla yeniden eski günlerine dönmeyi başardı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

ORGİLL'İN GOL ATMASINA İZİN VERMEDİ

Milli futbolcu, Akdeniz ekibinde yakaladığı çıkışla sarı-lacivertli takımın yeniden bir parçası olmayı başardı. Performansını her geçen hafta artıran Ozan Tufan, sakat futbolcuların fazlalığı nedeniyle oynadığı sağ bek pozisyonunda da elinden gelenin fazlasını yapıyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Dün akşam Kadıköy'de 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasında da Ozan Tufan'ın kritik müdahaleleri vardı. Özellikle Fenerbahçe'nin 2-1 önde olduğu maçın son bölümünde adeta 3 puanı getiren hamleyi yaptı.

Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topta Orgill gole doğru giderken, Ozan Tufan yaklaşık 50 metre depar atarak rakibine yetişti ve deneyimli golcünün meşin yuvarlağı ağlara göndermesine izin vermedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Ozan Tufan'ın performansı sosyal medyada da sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.