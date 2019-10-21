Ozan Tufan'ın sakatlık numarası yaptığı anlar

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 yendi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

OZAN'IN HAREKETİ ELEŞTİRİLDİ

Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından birinde ise Ozan Tufan vardı. 24 yaşındaki futbolcu, Denizlispor'un korner kazandığı sırada sakatlık numarası yaptı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Denizlispor'un, ceza sahasına orta açmasını kayarak engelleyen milli futbolcu, sahanın dışına kadar çıktı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Yeşil-siyahlı ekip korneri hızlı kullanmak isterken Ozan, dizlerinin üzerinde emekleyerek ceza sahasına kadar girdi ve kendini yere bıraktı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Deneyimli oyuncunun oyun alanına girmesinden dolayı hakem, korneri kullandırmadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Ozan Tufan'ın bu hareketi, sosyal medyada hem tepki çekti hem de espri konusu oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)