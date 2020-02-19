Ozan Tufan'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın talipleri, her geçen gün artıyor...
Crystal Palace'ın ardından şimdi de bir başka İngiliz ekibi Everton'un, 24 yaşındaki oyuncuya talip olduğu öne sürüldü.
Liverpool Echo'nun haberine göre; Everton, yaz transfer döneminde Ozan'ı kadrosuna katmak istiyor.
OZAN'I İZLEMEK İÇİN DERBİYE GELİYORLAR
Haberde ayrıca, Crystal Palace ve Everton gözlemcilerinin, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini tribünden takip edecekleri ifade edildi.
İki Premier Lig ekibinin de scout ekiplerinin, Ozan Tufan hakkında detaylı bir rapor hazırlığında olduğu da gelen bilgiler arasında.