Ozan Tufan'ın transferi son gün yattı

Fenerbahçe, önceki gece Crystal Palace kulübüyle Ozan Tufan'ın 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkışmıştı.

Milli futbolcu 10:40 uçağına bilet aldı, saat 08.00’de vizesi geldi… Havalimanı yolunda Crystal Palace’ın transferden vazgeçtiği haberi gelince Ozan Tufan gözyaşlarına hakim olamadı.

AFFEDİLEBİLİR

Bu gelişmenin ardından büyük moral bozukluğu yaşayan Ozan Tufan evinin yolunu tuttu.

Aykut Kocaman'ın Antalya kampına götürmediği oyuncusu ile yeni bir görüşme yapacağı ve son kararını vereceği öğrenildi.

Kocaman, 5 ay futboldan uzak kalmaması adına 22 yaşındaki yıldızın affına sıcak bakıyor.

SAKO SAKATLANDI, TRANSFER YATTI

Ozan Tufan dün gece yarısı sona eren ara transfer döneminin belki de en şanssız ismiydi… Fenerbahçe’de kadro dışı kalan milli futbolcu, dün İngiliz ekibi Crystal Palace’ın kapısından döndü. Peki neler yaşandı?

İki kulüp anlaştı ancak aynı saatlerde West Ham ile oynanan maçta Crystal Palace’ın Malili hücum oyuncusu Bakary Sako 41. dakikada sakatlanınca İngiliz ekibi sol kanat almaya karar verdi.

Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, yaptığı açıklamada “Eğer Sako’nun sakatlığı uzun süreli olursa, onun yerine oyuncu almalıyız” açıklaması yaptı.

Dün sabah Sako’dan kötü haber geldi. Böylece Ozan kötü haberi havalimanında aldı.