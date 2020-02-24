Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi

Galatasaray'ın, 20 yıl sonra Kadıköy'de kazanmasının yankıları devam ediyor.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ozan Tufan, maçın hakemine yüklendi.

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi ViDEO

Ozan, “Burada söylenecek bir şey yok! Konuşacak birisi varsa o da Halil Umut Meler. Maç başından bu yana Serdar Aziz ile bana 'Çok itiraz ediyorsunuz, sarı kart göstereceğim' diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Halil Umut Meler çok sempatik bulduğum hakem ama buraya başka şeyle gelmiş! Bir tarihi burada yok ettiler! Futbol yok sahada, Ömer Bayram milli takımdan arkadaşım diyor ki; hakem buraya gelirken iyi niyetli gelmemiş, size de bize de… Bunu Galatasaraylı oyuncu diyor. TFF gözlemcisi Galatasaray maç kazandı diye videoya çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ben ceza alabilirim çok umrumda değil ama konuşmak zorundayım. Dudağım kanıyor, kart yok! Böyle bir şey olabilir mi ya?” dedi.

24 yaşındaki futbolcunun tam 6 kere "Böyle bir şey olabilir mi ya?" demesi, sosyal medyada çok konuşuldu.