Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'nin değerini anladığını gösterdi.

Lige fırtına gibi bir giriş yapan orta saha oyuncusu, son olarak Beşiktaş derbisinde attığı muazzam golle yeni sözleşmeyi kapmıştı.

(Fotoğraf Süleyman Arat)

Geçmiş hatalarından ders çıkaran ve düzenli bir hayat yaşamaya başlayan 24 yaşındaki futbolcunun sırrı ortaya çıktı: Rojin Haspolat.

Bir süredir Rojin ile ciddi bir ilişki yaşayan Ozan, sevgilisiyle birlikte Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Valencia ile oynadığı maçı izledi.

(Fotoğraf Süleyman Arat)