Ozan ve Serdar takımda kalıyor

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Ozan Kabak'la ilgili bir açıklama yapmış ve "Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Sözleşmesinde ‘7.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan Ozan Kabak’a Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisi olduğunu bilen Galatasaray yönetimi, bu maddeyi kaldırarak genç oyuncuyla kontrat yenileyecek.

Yönetim, Terim'in isteği üzerine Ozan'ın 220 bin TL olan yıllık ücretine de önemli düzeyde zam yapacak.

SERDAR AZİZ TERİM'DEN ÖZÜR DİLEYECEK

Öte yandan Sivasspor maçı öncesi midesi bulandığını belirterek karşılaşmada forma giymek istemeyen ancak ertesi gün eşiyle Maldivler’e giderek Fatih Terim’i kızdıran Serdar Aziz, satış listesine konulmuştu. Ancak yaşanan durum karşısında açıklama yaparak Fatih Terim’den özür dileyeceğini belirten Serdar Aziz, hocasının ABD’den dönmesini bekliyor.

Serdar için en az 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirleyen Galatasaray yönetimi, gelen teklifleri beklemeye aldı.

Terim'in kendisinden özür dileyecek olan Serdar'ın takıma geri dönmesine sıcak baktığı öğrenildi.