Ozan yeniden takıma dönebilir

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Bursaspor'dan transfer ettiği Ozan Tufan, bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ancak daha sonra A takıma geri alınan 23 yaşındaki futbolcunun kariyer düşüşü devam ediyor.

Yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun da gözüne giremeyen Ozan, transfer döneminde takım bulamayınca PAF takıma yollanmıştı.

BİR KEZ DAHA DÖNÜYOR

Comolli'nin, Ozan'dan faydalanmak istediği ve genç oyuncunun yeniden takıma katılabileceği belirtildi.

Tufan'ın kısa süre içerisinde A takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor.