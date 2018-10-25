Ozan'ı Comolli bırakmadı

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Ozan Tufan, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

U21 takımıyla birlikte çalışan 23 yaşındaki futbolcunun Bundesliga'dan kulüp bulduğu ortaya çıktı.

Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan genç orta saha oyuncusu devre arasında Almanya'ya gitmek istiyor.

COMOLLİ 4 MİLYON EURO İSTEDİ

Alman temsilcisi, başarılı oyuncunu yıllık ücretinin yarısı olan 800 bin euro ödemeyi kabul etti. Ancak Comolli, başarılı oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Bu tutuma sert tepki gösteren Ozan da 'kadro dışıyım, nasıl o bonservisi getirebilirim' diyerek sitem etti.