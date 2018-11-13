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Ozan'ı izleyen 3 İtalyan takımı

İtalyan basını, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı Milan, İnter ve Roma'nın takip ettiğini yazdı.

Ozan'ı izleyen 3 İtalyan takımı
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KRALSPOR / DIŞ HABER

Galatasaray'da bu sezon Fatih Terim'in şans verdiği ve performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın talipleri her geçen gün artıyor.

İTALYA'NIN 3 DEV KULÜBÜ İSTİYOR

Tuttomercatoweb'in haberine göre sarı-kırmızılı takımın genç yeteneğini İnter bir süredir izletiyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara scoutlarını gönderen İnter'in ardından şehrin diğer takımı Milan da Ozan'ı yakından takip eden kulüpler listesinde. 

İtalyan basınında çıkan haberin detaylarında Inter ve Milan'ın yanı sıra genç yetenekleri keşfetmesiyle ünlenen Roma'nın sportif direktörü Monchi de Ozan'ı izletiyor.

Öte yandan Tuttumercato, Galatasaray'ın 20 milyon eurodan aşağı gelen bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

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