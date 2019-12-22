Ozan'ın ceza sahası dışından attığı gol

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

OZAN'IN İLK DERBİ GOLÜ

Mücadeleye ev sahibi ekip baskılı başladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Kruse'nin penaltı golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 33. dakikada Ozan Tufan'la farkı 2'ye çıkardı.

Maçın en başarılı isimlerinden biri olan Ozan, orta sahada yapılan pres sonrası topu kazandı. Ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yapan milli futbolcu, Karius'u çaresiz bıraktı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Ozan Tufan, böylece kariyerinin ilk derbi golünü de atmış oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)