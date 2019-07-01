Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman ekibi küme düşünce bir başka Alman devi Schalke 04'e imza attı.

Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası genç futbolcunun talipleri oyuncuyla temsa geçti. 15 milyon eurolul serbest kalma bedelini ödeyen takımın, Ozan'ı ikna ederek transferi bitireceği bu yarışı kazanan takım Schalke 04 oldu.

İNTERLİLER, MİLAN'LA DALGA GEÇTİ

Ozan Kabak'ı en çok isteyen takımların başında İtalyan devi Milan geliyordu.

15 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden kırmızı-siyahlı takım, milli stoperin Schalke'yi tercih etmesi sonrası transferi bitiremedi.

Ozan'ın Milan'ı reddetmesi İtalya'da dalga konusu oldu - VİDEO

Transferde başarısız olan Milan, İnterlilerin diline düştü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla Milan dalga konusu oldu.

Yolda yürürken otobüsü durduran bir adamın, araca binmek yerine ayakkabısını bağlayıp yolda devam ettiği videoya yapılan montaj herkesi güldürdü.