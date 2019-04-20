Ozan'lı Stuttgart 6 gol yedi

Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg, sahasında Stuttgart'ı konuk ederken Ozan Kabak konuk ekip adına 90 dakika sahada kaldı.

STUTGART DAĞILDI

Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleye hızlı başlayan Augsburg, 11. dakikada Andre Hahn ile 1-0'lık üstünlüğü bulurken ev sahibi ekip 18. dakikada Hahn ile bir kez daha güldü ve skor tabelası 2-0'a geldi. 29. dakikada Augsburg adına sahneye çıkan Philipp Max maçı 3-0'a taşırken ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Augsburg rüzgarı esti. 53. dakikada Marco Richter ile 4-0'ı bulan Augsburg'da 58. dakikada sahneye çıkan Philipp Max kendisinin iki, takımının beşinci golünü kaydetti. Maçın kapanış golü ise 69. dakikada Marco Richtert'ten geldi. Augsburg, sahasında konuk ettiği Stuttgart'ı Andre Hahn, Marco Richter ve Philipp Max'in ikişer golüyle 6-0 mağlup ederken ev sahibi ekip bu galibiyetle beraber 31 puana ulaştı ve kümede kalma yolunda önemli bir virajı atlattı.

21 puanda kalan Stuttgart ise 16. sıradaki yerinde kaldı. Stuttgart sezonu bu basamakta bitirmesi durumunda 2. Bundesliga'yı üçüncü sırada bitiren takımla play-out oynayacak.