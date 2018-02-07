Özat: Bana 'Ayı Ümit' diye bağırıyorlar bunlar hoş değil

Tribünlerin 'Ayı Ümit' tezahüratları hakkında konuşan Ümit Özat, "Bunlar ayıp. Hem ayı asil bir hayvandır. Zaten eskiden de Brad Pitt değildik ki" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN DE BRAD PİTT DEĞİLDİK"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ''Artık ligimize geri dönüyoruz. Hemen o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Ben kimseye durup dururken bir şey yapmadım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar, çok güzel. Diğer taraftan da 'Ayı Ümit' diye bağırıyorlar. Ayı da asil bir hayvandır bu arada. İnsanlar kilo alabilir, şekil gelir geçer, eskiden de Brad Pitt değildik. Ayıp bu yapılanlar. Bizim büyük takımlara karşı saygısızlık yapmamız mümkün değil, asırlık kulüpler bunlar. Haklı olduğum konularda da bulaşılacak bir adam değilim. Bunun da bilinmesini isterim'' şeklinde konuştu.

Ümit Özat: Bana ayı dediler VİDEO



