Özat: Lige en hazır şekilde gireceğiz

Adana Demirspor'un deneyimli teknik direktörü Ümit Özat, mavi-lacivertlilerin kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'da, antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalışmaları kapsamında 3-4 hazırlık maçı daha oynayacaklarını aktaran Özat, şunları söyledi: "Aramızdan kiralık olarak gidecek genç kardeşlerimiz var. Onları hazır duruma gelecekleri yerlere göndermeyi düşünüyoruz. Saha zemini dışında gerek otel imkanları gerek oynadığımız takımlar olsun her şey çok iyi. Hazırlık maçlarındaki skorlara çok takılmıyorum. Hazırlık müsabakalarında yenilebiliriz ama önemli olan lig maçlarını en iyi şekilde bitirebilmek. Skorların çok fazla önemi yok, maçtaki mücadeleleri önemsiyorum. Bana göre oyuncular iyi gidiyor. Lige en hazır şekilde gireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"1-2 OYUNCU DAHA ALABİLİRİZ"

Deneyimli hoca transfer çalışamalarına değinerek, "Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir. Özellikle Süper Lig'deki takımların kampları bittikten sonra oradaki duruma göre 1-2 oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Bunu mevcut oyuncuları azalttıktan sonra yapacağız. Hala 27-28 kişiyiz." ifadelerini kullandı.

Transferi dün açıklanan ve ilk antrenmanına çıkan kaleci Emrullah Şalk da beklentileri karşılamak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

Emrullah, çok çalışıp istenilen seviyeye ulaşıp kazanma alışkanlığı elde ederek uzun süren şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini sözlerine ekledi.