Özbekistan'da Şota rüzgarı esiyor

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota Arveladze, Özbekistan'da el üstünde tutuluyor.

12 HAFTADA 9 GALİBİYET ALDI

Özbekistan'ın Pakhtakor Kulübü'nü çalıştıran 44 yaşındaki Gürcü teknik adam şu ana kadar yeni takımının başında 12 maçta sahaya çıktı. Söz konusu 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Şotalı Pakhtakor attığı 23 gole karşılık kalesinde ise 5 gol gördü. Şu anda 53 puanla 3.sırada yer alan Pakhtakor'un hedefi Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.

Ligin bitimine iki hafta kala Şotalı Pakhtakor, ligin son haftasında sahasında lig ikincisi Nasaf Qarshi takımını konuk edecek. Şu anda Pakhtakor, Nasaf Oarshi'nin 3 puan gerisinde bulunuyor.