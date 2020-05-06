TFF Başkanı: Türkiye Kupası'yla ilgili görüşmeler sürüyor

Koronavirüs nedeniyle futbol müsabakaları bir süredir askıya alınmıştı.

Bugün yaptığı açıklama ile Süper Lig'in 12-13-14 Haziran haftasında seyircisiz olarak başlayacağını belirten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Kupası ile ilgili olarak da konuştu.

Özdemir, ''Türkiye Kupası'nda da 3 maçımız kaldı. Bunlarla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Hem yayıncı kuruluşla hem de ilgilendiren takımlarla. Bununla ilgili de yakın bir zamanda kararımızı açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı.