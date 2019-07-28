Ali Topaloğlu gülle atmada dünya rekoru kırdı

Özel sporcu Ali Topaloğlu, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

ALİ TOPALOĞLU'DAN MÜTHİŞ BAŞARI

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ali Topaloğlu, Tampere kentindeki organizasyonda gülle atmada 10,96 metrelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Ali Topaloğlu, bu derecesiyle dünya rekorunun da sahibi oldu.

Down Sendromlu Özel Sporcu Dilara Çevik, gülle atmada 4.78 metre ve disk atmada 13.12 metre atarak Avrupa Şampiyonu olarak 2 altın madalya kazandı. Dilara Çevik ayrıca, 100 metrede 25,32 saniye ile 2'nci, cirit atmada 8.93 metre ile 2'nci, uzun atlamada 1.48 metre ile 2'nci ve 400 metrede 2,25 ile 2'nci olarak toplamda 2 altın, 4 gümüş madalya olmak üzere 6 madalyanın sahibi oldu.

Özel sporcu Ali Topaloğlu dünya rekoru kırdı - İZLE

Dilara Çevik ayrıca; 100 metrede 25,32 saniye ile 2’nci, cirit atmada 8.93 metre ile 2’nci, uzun atlamada 1.48 metre ile 2’nci ve 400 metrede 2,25 ile 2’nci olarak toplamda 2 altın, 4 gümüş madalya olmak üzere 6 madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda atletizm branşında sahaya çıkan bir diğer milli sporcu Münevvere Yılmaz ise cirit atmada 11,93 metre atarak Avrupa ikincisi oldu. Volkan Yavuzaslan da disk atma 20,49 metre ve cirit atmada 20,80 metre ile Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.