Özer Hurmacı 6 ay futboldan men edildi

Süper Lig'de Osmanlıspor forması giyen Özer Hurmacı, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay futboldan men cezası aldı.

Trabzonspor'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı’nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir."