Ensonhaber.com'a dön

Özer Hurmacı 6 ay futboldan men edildi

Trabzonspor ile sözleşmesini haksız nedenden dolayı fesheden Özer Hurmacı, 6 ay tüm müsabakalardan men edildi.

Özer Hurmacı 6 ay futboldan men edildi
Yorum Yap

Süper Lig'de Osmanlıspor forması giyen Özer Hurmacı, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay futboldan men cezası aldı.

Trabzonspor'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı’nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM