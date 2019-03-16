Özer Hurmacı: Yıldırımlar üst üste geldi

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un maçtaki tek golünü atan Özer Hurmacı, karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ın yönetimini esprili bir dille eleştirdi.

BÜLENT YILDIRIM'I ELEŞTİRDİ

Özer Hurmacı, "Dün gelirken uçağımıza yıldırım düşmüştü, bugün de maça Bülent Yıldırım düştü. Yıldırımlar üst üste geldi. Bugün top oynamaya çalışan, oyunun yönünü değiştiren, duran top harici pozisyona giren takım bizdik. Bir gol bulduk ama daha fazlasını atabilirdik.

Fenerbahçe'ye karşı golüm yoktu. Fenerbahçe'de oynarken üçüncü dahi olduğumuzu hatırlamıyorum. Onların da bir an önce toparlamalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.