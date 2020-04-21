Özgür Çek: Benfica ve Valencia'dan teklif aldım

Devre arası transfer döneminde Denizlispor'a transfer olan 29 yaşındaki Özgür Çek, daha önceki yıllarda Valencia ve Benfica'dan teklif aldığını söyledi.

Avrupa'dan transfer teklifleri aldığını dile getiren Özgür Çek, ikinci Fenerbahçe macerası ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, ''Fenerbahçeye ikinci kez gelmemden önceki süreçte yurt içi ve yurt dışında beni isteyen birçok kulüp vardı. Bu süreci çok daha iyi değerlendirebilirdim. Fenerbahçeye ikinci kez geldiğimde sürecin farklı olacağını düşünerek geldim. Oynayabilecek bir oyuncu olarak geldim ama altyapıdan yetişen Özgür Çek olarak bulunduğumu gördüm.'' dedi.

''TERCİH YANLIŞLIĞI YAPTIM''

Avrupa'dan da önemli teklifler aldığını söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, ''O dönemde Benfica'dan teklif almıştık. Menajerim aracılığıyla bana iletilmişti. O teklifi farklı hayallerim olduğu için değerlendirmedim. Benfica'ya gitmiş olsaydım çok farklı konumlarda olabilirdim. O dönem için pişmanlık değil ama tercih yanlışlığı yaptım. Ankaragücü'nde forma giyerken bana direkt gelen bir teklif yoktu ama başkanımızın Valencia'nın beni istediği ile ilgili bir açıklaması vardı. 19 yaşındaydım ve 5 gol, 6 asist yapmıştım. Menajerimin bana söylediği de Benfica'nın teklifini kabul etseydim, ertesi gün Benfica'ya imza atmaya gidecektim.'' şeklinde konuştu.