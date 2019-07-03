Özkan Baltacı: Hedefim altın madalya

Bursa'da yapılan Süper Lig 1. kademe müsabakalarında elde ettiği 77,50'lik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen milli çekiççi Özkan Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekiç atmada 10 yılı geride bıraktığını söyledi.

Kariyerinde, 2011 Dünya 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ikinciliği ve 2018 Avrupa Atmalar Kupası üçüncülüğü bulunduğunu anlatan milli atlet, "2018 yılında yavaş yavaş temeli attık. 77,50 bizi psikolojik olarak çok iyi motive etti. Olimpiyatlarda daha iyi bir derece alıp şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Olimpiyat barajını şimdiden geçtiği için kafasının rahat olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu: "Önemli olan ilk üçe girmek. Sonrasında şampiyonluk için daha da saldıracağım. Barajı şimdiden geçtik. Bundan sonra 10 yıllık milli takım hayatımın üstüne koyarak, daha özverili çalışarak olimpiyatta şampiyon olmak istiyorum."

YARIŞLARDA ATMOSFER FARKLI OLUYOR

Milli atlet, antrenman verilerinin 80 metreyi işaret ettiğini ve olimpiyatlarda bunu başarabileceğini ifade etti.

2016 Avrupa Şampiyonası ve 2017 Dünya Şampiyonası'nda final yaptığını hatırlatan Özkan, "Buradan yola çıktığımızda bizim de madalya almamamız için hiç bir neden yok. 77,50 ile kısıtlı değilim, daha iyisini yapabilirim. Antrenman verilerim de daha yüksek. Verilerim 80 metreyi gösteriyor. Tabii yarışlarda atmosfer farklı oluyor. Kendime inanıyorum." diye konuştu.

2017 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda beşinci olduğuna dikkati çeken milli atlet, 2019 yılının temmuz ayında İtalya'da yapılacak yeni oyunlarda şampiyonluğu hedeflediğini belirtti.