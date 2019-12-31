Ozornwafor İspanya'da aradığını bulamadı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katıp Almeira'ya kiraladığı Nijerya U21 takımı oyuncusu Valentine Ozornwafor aradığını bulamadı.
20 yaşındaki oyuncu ülkesinin basınına konuşurken, İspanyolca bilmediği için zorlandığının altını çizdi.
"İLETİŞİM KURMAK İÇİN KONUŞMALISINIZ, BU BENİ ZORLADI"
Yeterince iletişim kuramadığını da vurgulayan genç oyuncu ''Savunma hattını düzenlemek, ekibinizi organize etmek ve takım arkadaşlarınızla iletişim kurmak için konuşmalısınız. Dürüst olmak gerekirse bunlar beni zorladı'' dedi.