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Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek

Galatasaray'ın 20 yaşındaki yeni transferi Ozornwafor, gelişim göstermesi için başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek.

Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek
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Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da yönetim 3 futbolcu üzerinde duruyor.

Yeni transfer Ozornwafor'un şans bulamayacağını düşünen teknik direktör Fatih Terim, genç stoperin gelişim gösterebilmesi için başka bir takıma kiralanmasını istedi.

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Yönetim, Nijeryalı stoper dışında iki ismi daha gözden çıkarmış durumda.

Diagne'yi Arap kulüplerine satmak için pazarlıklarını sürdüren Cimbom'da topun ağzındaki bir diğer isim ise beklentileri karşılayamayan Yunan forvet Mitroglou.

Yönetim, bu 3 ismin gönderilmesi durumunda 1 orta saha 2 de forvet transferi yapmayı planlıyor.

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