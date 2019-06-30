Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek

Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da yönetim 3 futbolcu üzerinde duruyor.
Yeni transfer Ozornwafor'un şans bulamayacağını düşünen teknik direktör Fatih Terim, genç stoperin gelişim gösterebilmesi için başka bir takıma kiralanmasını istedi.
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Yönetim, Nijeryalı stoper dışında iki ismi daha gözden çıkarmış durumda.
Diagne'yi Arap kulüplerine satmak için pazarlıklarını sürdüren Cimbom'da topun ağzındaki bir diğer isim ise beklentileri karşılayamayan Yunan forvet Mitroglou.
Yönetim, bu 3 ismin gönderilmesi durumunda 1 orta saha 2 de forvet transferi yapmayı planlıyor.